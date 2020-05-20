Три футболиста "Кайзерслаутерна" находятся на карантине с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Три футболиста клуба из третьего германского дивизиона "Кайзерслаутерн" находятся на карантине в связи с подозрениями на заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Это стало известно по итогам тестов, проведенных 19 мая. В среду была отменена тренировка команды, также в этот день будут проведены повторные тесты всех трех игроков. Все игроки и персонал, кто контактировал с зараженными, находятся на самоизоляции.