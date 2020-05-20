Три футболиста "Кайзерслаутерна" находятся на карантине с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Три футболиста клуба из третьего германского дивизиона "Кайзерслаутерн" находятся на карантине в связи с подозрениями на заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Это стало известно по итогам тестов, проведенных 19 мая. В среду была отменена тренировка команды, также в этот день будут проведены повторные тесты всех трех игроков. Все игроки и персонал, кто контактировал с зараженными, находятся на самоизоляции.
16 мая были возобновлены чемпионаты первых двух по силе германских дивизионов, бундеслига стала первым из ведущих европейских первенств, где завершилась пауза. Матчи третьего дивизиона, где выступает "Кайзерслаутерн", планировалось возобновить 26 мая, но затем дата была отложена. Командам осталось провести 11 туров, новая дата возобновления будет объявлена позднее.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. В Германии зафиксировано более 177 тыс. случаев заражения, свыше 8 тыс. человек умерли.