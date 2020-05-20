СМИ: в Ереване похищена статуя Симоняна, посвященная победе "Арарата" в чемпионате СССР

ТАСС, 20 мая. Неизвестные украли ряд статуй скульптурной группы "Арарат-73", расположенной около стадиона "Раздан" в Ереване. Об этом сообщает армянское государственное агентство Armenpress.

По информации источника, пропали статуи главного тренера клуба Никиты Симоняна, ныне являющегося первым вице-президентом Российского футбольного союза, а также представителей тренерского штаба клуба Роберта Цагикяна, Оника Абрамяна, Арутюна Кегеяна. По факту кражи фигур готовится возбуждение уголовного дела.