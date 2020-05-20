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Мировой футбол

СМИ: в Ереване похищена статуя Симоняна, посвященная победе "Арарата" в чемпионате СССР

По факту кражи фигур готовится возбуждение уголовного дела

ТАСС, 20 мая. Неизвестные украли ряд статуй скульптурной группы "Арарат-73", расположенной около стадиона "Раздан" в Ереване. Об этом сообщает армянское государственное агентство Armenpress.

По информации источника, пропали статуи главного тренера клуба Никиты Симоняна, ныне являющегося первым вице-президентом Российского футбольного союза, а также представителей тренерского штаба клуба Роберта Цагикяна, Оника Абрамяна, Арутюна Кегеяна. По факту кражи фигур готовится возбуждение уголовного дела.

"Арарат-73" посвящен победе ереванского клуба в чемпионате и Кубке СССР 1973 года. Памятник создан в 2016 году на личные средства президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна.

Теги
Мировой футбол
Футбол в России
Полиция Армении начала расследование похищения статуи Никиты Симоняна
Неизвестные украли ряд статуй скульптурной группы "Арарат-73", расположенной около стадиона "Раздан" в Ереване
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