Футболист "Тоттенхэма" Орье может быть наказан за стрижку во время карантина

ТАСС, 20 мая. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" может применить меры к защитнику команды Сержу Орье за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Ранее игрок выложил фотографию из своей квартиры вместе с парикмахером, сделавшим 27-летнему ивуарийцу новую стрижку. Отмечается, что футболист в третий раз нарушил правила самоизоляции. До этого игрок дважды проводил тренировки - сначала со своим другом, потом - с одноклубником Муссой Сиссоко, после чего приносил извинения.

"Мы расследуем обстоятельства и примем соответствующее решение по инциденту", - приводит слова пресс-службы телеканал.

Орье выступает за "Тоттенхэм" с 2017 года, в текущем сезоне защитник провел 33 матча, забил два мяча и отдал семь голевых передач. "Тоттенхэм" с 41 баллом в 29 матчах идет восьмым в таблице чемпионата Англии. Возобновление турнира планируется в июне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. В Великобритании зафиксировано более 250 тыс. случаев заражения, свыше 35 тыс. человек скончались.