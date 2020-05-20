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Футбол в России

Полиция Армении начала расследование похищения статуи Никиты Симоняна

Неизвестные украли ряд статуй скульптурной группы "Арарат-73", расположенной около стадиона "Раздан" в Ереване

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полиция Армении начала расследование по факту похищения статуи бывшего главного тренера футбольного клуба "Арарат", первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации футбола Армении.

В среду армянское государственное агентство Armenpress сообщило о том, что неизвестные украли ряд статуй скульптурной группы "Арарат-73", расположенной около стадиона "Раздан" в Ереване. По информации источника, пропали статуи главного тренера клуба Никиты Симоняна, ныне являющегося первым вице-президентом РФС, а также представителей тренерского штаба клуба Роберта Цагикяна, Оника Абрамяна, Арутюна Кегеяна.

"К сожалению, это правда. Полиция Армении уже уведомлена об инциденте и занимается этим делом", - сообщили в пресс-службе.

"Арарат-73" посвящен победе ереванского клуба в чемпионате и Кубке СССР 1973 года. Памятник создан в 2016 году на личные средства президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна.

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Футбол в России
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