Оргкомитет матчей ЧЕ по футболу в Лондоне настроен принять матчи турнира в 2021 году

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организационный комитет матчей чемпионата Европы по футболу в Лондоне настроен принять матчи турнира, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Англии.

Во вторник издание The Times сообщило, что УЕФА перенес заседание исполкома организации с 27 мая на 17 июня из-за того, что Лондон не предоставил гарантий проведения матчей перенесенного из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года чемпионата Европы. О переносе заседания исполкома было объявлено 18 мая, в качестве причины указывались появившиеся в связи с переносом турнира вопросы относительно некоторых арен. По данным газеты, Лондон не откажется от матчей чемпионата Европы, задержка связана с подтверждением гарантий от местных властей. Кроме того, должны быть урегулированы вопросы относительно отмены запланированных на "Уэмбли" на июнь и июль 2021 года концертов и матчей низших футбольных лиг Англии.