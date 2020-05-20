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Евро-2020

Оргкомитет матчей ЧЕ по футболу в Лондоне настроен принять матчи турнира в 2021 году

Ранее в УЕФА сообщили ТАСС, что организация находится на связи с оргкомитетом матчей чемпионата Европы в Лондоне по вопросу подготовки города к турниру

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организационный комитет матчей чемпионата Европы по футболу в Лондоне настроен принять матчи турнира, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Англии.

Во вторник издание The Times сообщило, что УЕФА перенес заседание исполкома организации с 27 мая на 17 июня из-за того, что Лондон не предоставил гарантий проведения матчей перенесенного из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года чемпионата Европы. О переносе заседания исполкома было объявлено 18 мая, в качестве причины указывались появившиеся в связи с переносом турнира вопросы относительно некоторых арен. По данным газеты, Лондон не откажется от матчей чемпионата Европы, задержка связана с подтверждением гарантий от местных властей. Кроме того, должны быть урегулированы вопросы относительно отмены запланированных на "Уэмбли" на июнь и июль 2021 года концертов и матчей низших футбольных лиг Англии.

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"Все заинтересованные стороны в оргкомитете Лондона по-прежнему настроены провести матчи Евро-2020 в 2021 году. Мы продолжаем тесно сотрудничать с УЕФА в вопросе проведения турнира следующим летом", - сообщили в пресс-службе. Ранее в УЕФА сообщили ТАСС, что организация находится на связи с оргкомитетом матчей чемпионата Европы в Лондоне по вопросу подготовки города к турниру.

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. На "Уэмбли" в Лондоне запланировано семь матчей чемпионата, в том числе два полуфинала и финал. Россия ранее предоставила УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы.

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