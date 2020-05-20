Мануэль Нойер продлил контракт с "Баварией" на три года

ТАСС, 20 мая. Голкипер Мануэль Нойер продлил контракт с германским футбольным клубом "Бавария". Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Новый контракт с 34-летним капитаном команды рассчитан до июня 2023 года.

"В течение нескольких недель после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса я не хотел принимать решение, потому что никто не знал, что будет дальше и продолжится ли чемпионат Германии, - сказал Нойер. - Для меня также было важно продолжать работать с нашим тренером вратарей Тони Тапаловичем. Теперь я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Я чувствую себя очень комфортно в "Баварии".

В текущем сезоне Нойер сыграл за команду в 38 матчах в разных турнирах, пропустил 38 мячей и 16 встреч провел "на ноль".

Нойер перешел в "Баварию" в 2011 году из гельзенкирхенского "Шальке". В составе мюнхенского клуба он семь раз стал победителем чемпионата Германии, четырежды - обладателем Кубка Германии, трижды - суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером мирового первенства 2010 года и дважды завоевал бронзовые награды чемпионатов Европы (2012, 2016).