В Северной Осетии обратятся в РФС с просьбой позволить "Алании" выступать в ФНЛ

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Руководство Северной Осетии официально обратится в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой позволить владикавказской "Алании" выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2020/21. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам видеоконференции главы республики Вячеслава Битарова с учредителями клуба.

"Как говорилось в ходе видеоконференции, в настоящее время происходит укомплектование указанной лиги, и команды, намеренные принять в ней участие, в том числе и "Алания", проходят процедуру лицензирования. Всю необходимую помощь клубу оказывает Министерство физической культуры и спорта. Ситуация такова, что некоторые клубы ввиду различных причин могут отказаться от участия в очередном сезоне ФНЛ, и "Алания" после выполнения всех необходимых процедур сможет занять вакантное место", - говорится в сообщении.