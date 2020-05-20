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СМИ: чемпионат и Кубок Италии по футболу будут завершены к 20 августа

В случае повторной приостановки турниров рассматривается возможность проведения оставшейся части соревнований в формате плей-офф

ТАСС, 20 мая. Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение завершить чемпионат и Кубок Италии до 20 августа. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

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Ранее сообщалось, что большинство клубов проголосовало за возобновление турнира 13 июня.

Также к этому времени будут завершены розыгрыши чемпионатов второго и третьего итальянских дивизионов. В случае повторной приостановки турниров FIGC рассматривает проведение оставшейся части чемпионатов в формате плей-офф, а в случае невозможности возобновления турнира положение команд будет определено при помощи специального индекса эффективности, который формировался с учетом количества набранных очков в сыгранных матчах.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая. Лидером чемпионата на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей).

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