"В Гончаренко все верят". ЦСКА продлил контракт с главным тренером

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА продлило контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Белорусский специалист продолжит занимать этот пост до конца сезона-2020/21. Для Гончаренко продление контракта с ЦСКА стало вторым после назначения в декабре 2016 года. В предыдущих случаях соглашения были рассчитаны на два года, в этот раз - на один. За время его работы в клубе армейцы дважды становились серебряными призерами чемпионата России (2017, 2018), завоевали Суперкубок России 2018 года, а также дошли до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.

"Очень рад продлению контракта с таким великим клубом, - сказал Гончаренко клубной пресс-службе. - За несколько лет работы в ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера все здесь стало родным, благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают. Это очередной большой вызов, у нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге, это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла и игроки прогрессировали, сделаем для этого все возможное". В приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 ЦСКА уже вылетел из двух турниров - в конце прошлого года армейцы заняли четвертое место в группе Лиги Европы с испанским "Эспаньолом", болгарским "Лудогорцем" и венгерским "Ференцварошем", а в марте 2020-го прекратили борьбу в Олимп - Кубке России, проиграв в четвертьфинале в дерби московскому "Спартаку" (2:3 доп. время). В Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), розыгрыш которой был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных, ЦСКА с 36 очками занимает пятое место. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 14 очков. Поддержка ВЭБ.РФ поможет ЦСКА и Гончаренко В конце апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. В результате этого долговые обязательства клуба перед компанией были полностью погашены - ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА. В начале мая состоялось заседание совета директоров, его председателем стал помощник президента Российской Федерации, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин. Заместителем председателя стал президент клуба Евгений Гинер.

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По мнению бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева, вместе с которым команда завоевала 10 трофеев, включая Кубок УЕФА, на Гончаренко после смены владельца клуба будет лежать большая ответственность. "ЦСКА будет помогать мощная структура ВЭБ.РФ, клуб вступил на новый этап развития, - сказал Газзаев ТАСС. - Это большая ответственность для главного тренера. Надеюсь, что в этом и следующем сезонах у ЦСКА будут уже хорошие результаты, и мы наконец-то перестанем говорить, что у ЦСКА молодая команда и ей надо расти. К сожалению, результаты последних лет, мягко говоря, не уровень ЦСКА, мы постоянно только и говорили, что у ЦСКА молодая команда". С Газзаевым согласен и бывший полузащитник ЦСКА, а ныне тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич. "Я думаю, что это (приход в клуб ВЭБ.РФ - прим. ТАСС) должно помочь Виктору Гончаренко, потому что будет финансовая поддержка. Для того, чтобы биться за чемпионство или за попадание в Лигу чемпионов, ЦСКА нужно точечное усиление некоторых позиций. Надеюсь, что Виктору Гончаренко будет легче в следующем сезоне", - отметил боснийский специалист. "Правильное решение в условиях пандемии" Инициативу ЦСКА по продлению контракта с Гончаренко поддержал один из прямых конкурентов в борьбе за еврокубковые места - главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. "Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришел в российский футбол и очень многое сделал для его развития", - сказал 73-летний специалист.