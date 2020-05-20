Футболист "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры

ТАСС, 20 мая. Нападающий испанского футбольного клуба "Атлетик" Ариц Адурис объявил о завершении профессиональной карьеры. Комментарий 39-летнего испанца со ссылкой на его Twitter приводит "Газета.Ru" .

"19 мая врачи сказали, что мне надо сделать операцию. Мне нужно сделать протез бедра, чтобы я смог жить нормальной жизнью. Такова судьба профессионального спортсмена. Я больше не могу помочь своим партнерам", - сказал Адурис.

Адурис выступал за "Атлетик" с 2012 года, за это время он стал обладателем Суперкубка Испании, а также финалистом кубка страны. Он становился лучшим бомбардиром Лиги Европы сезона-2015/16, а в сезоне-2017/18 поделил это звание с итальянцем Чиро Иммобиле.

Всего на профессиональном уровне нападающий провел 573 матча, в которых забил 219 мячей и отдал 63 результативные передачи. В составе национальной команды Испании на его счету 13 матчей и два гола.