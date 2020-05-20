В "Крыльях Советов" не выявлено случаев заражения коронавирусом

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России с 21 июня. Во второй декаде мая в клубах РПЛ официально было зафиксировано три случая заражения игроков коронавирусом. 16 мая стало известно, что положительным оказался тест перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Два дня спустя аналогичный диагноз подтвердился у защитника казанского "Рубина" Константина Плиева, 20 мая московское "Динамо" объявило о том, что коронавирус в активной фазе выявлен у игрока обороны Романа Евгеньева.

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты на коронавирус футболистов, тренеров и персонала самарских "Крыльев Советов" дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарского клуба.

"Все тесты дали отрицательный результат, обследование проводилось среди игроков, тренеров и технического персонала клуба за исключением иностранцев, которые сейчас находятся не в России. Они пройдут тестирование после возвращения", - сообщили в пресс-службе.

В заявке "Крыльев Советов" на сезон-2019/20 значатся семь легионеров: румын Паул Антон, молдаванин Александр Гацкан, серб Срджан Мияйлович, словенец Денис Попович, хорват Деян Радонич, француз Мехди Зеффан и Сафа Хади из Ирака. Как ранее ТАСС сообщили в самарском клубе, из иностранных футболистов Россию не покидали двое последних, а также Гацкан, который находился в Ростове-на-Дону. Что касается тренерского штаба, за пределами страны в настоящее время находятся главный тренер Миодраг Божович, а также его помощники Войо Чалов и Милорад Байович. Иностранные игроки и тренеры должны вернуться в Самару 22 мая.

Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. "Крылья Советов" после 22 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. Отставание от 14-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки в премьер-лиге на сезон-2020/21, составляет одно очко.