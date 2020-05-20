"Тамбов" не будет продлевать срок аренды футболистов Кардозу и Хосонова

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" не продлит срок арендных соглашений с полузащитниками Хетагом Хосоновым и Мигелом Кардозу до окончания сезона. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. В связи с этим истекающие контракты, в том числе арендные соглашения, могут быть продлены на два месяца.

"У нас у большей части команды ранее были подписаны контракты на следующий сезон, с этим проблем нет, - сказал Худяков. - Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили. Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы (ЦСКА и "Динамо" соответственно - прим. ТАСС) после 31 мая. Все остальные остаются у нас".

Хосонов перешел в "Тамбов" на правах аренды в январе 2019 года и сыграл за команду в 15 матчах. Кардозу выступал за "Тамбов" с февраля нынешнего года. До приостановки чемпионата он появился на поле только во встрече с "Рубином" (0:0), в которой провел шесть минут.

"Тамбов" после 22 туров набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В первом матче после возобновления чемпионата тамбовчане на выезде сыграют с "Уфой".