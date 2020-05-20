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ММА

Российский боец Шлеменко рассказал, что на самоизоляции учит английский язык

Спортсмен отметил, что он ему нужен для повышения медийной активности во время поединков за границей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко на самоизоляции учит английский язык для повышения медийной активности во время поединков за границей. Об этом он рассказал ТАСС.

"Для меня это только в пользу, - сказал Шлеменко. - Я никого никогда не оскорбляю, но говорю по существу и по факту. Сейчас я подтягиваю свой английский язык именно для таких вещей (трэш-ток - прим. ТАСС). И я не то, чтобы для этого стар, я еще в этом не был, для этого я еще юнец, у меня еще в этом смысле все впереди".

В активе 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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