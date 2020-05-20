Фазель: пока рано говорить о возможном переносе ЧМ-2023 по хоккею из России

Ранее газета Iltalehti сообщила, что Федерация хоккея Швейцарии после отмены из-за коронавируса чемпионата мира 2020 года рассчитывает на перенос турнира 2023 года из России в эту страну. По информации издания, такое ожидание связано с отставанием от графика строительства новой арены в Санкт-Петербурге и с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к России.

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Говорить о возможном переносе чемпионата мира по хоккею 2023 года из России пока рано. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

"Факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене, Чехия - 2024 года, Швеция и Дания - 2025 года, Швейцария хочет организовать чемпионат мира 2026 года. Что касается проблем, связанных со строительством новой арены, то пока рано что-то говорить, - сказал Фазель. - Нам надо ждать сентября, чтобы понять, как изменилась ситуация с коронавирусом".

"Я помню Сочи, когда были проблемы, связанные с завершением строительства арен, но в России невозможные вещи делают возможным. Я не могу увидеть, насколько серьезные проблемы [в Санкт-Петербурге]. Это большое строение, и могу предположить, что в условиях коронавируса могут быть проблемы со строительством - такое возможно. Но как я уже сказал, слишком рано что-то сейчас говорить, и мы ждем", - добавил он.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение Российского антидопингового агентства статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS, заседание которого намечено на вторую неделю июля.