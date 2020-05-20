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Футбол в России

РФС сможет рассматривать юридические споры в дистанционном режиме

Также был утвержден регламент Кубка России по интерактивному футболу на сезон 2020 года

ТАСС, 20 мая. Российский футбольный союз (РФС) по итогам заседания бюро исполкома организации принял решение внести изменения в регламент для возможности рассмотрения юридическими органами РФС споров в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Изменения внесены в дисциплинарный регламент, регламент по этике, регламент по работе с посредниками и регламент по разрешению споров.

Помимо этого, изменения коснулись правил РФС по лицензированию футбольных клубов на следующий сезон, включая второй дивизион и высший дивизион чемпионата России среди женщин.

Также на заседании был утвержден регламент Кубка России по интерактивному футболу на сезон 2020 года.

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Российский футбол
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