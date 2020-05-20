РФС сможет рассматривать юридические споры в дистанционном режиме

ТАСС, 20 мая. Российский футбольный союз (РФС) по итогам заседания бюро исполкома организации принял решение внести изменения в регламент для возможности рассмотрения юридическими органами РФС споров в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Изменения внесены в дисциплинарный регламент, регламент по этике, регламент по работе с посредниками и регламент по разрешению споров.

Помимо этого, изменения коснулись правил РФС по лицензированию футбольных клубов на следующий сезон, включая второй дивизион и высший дивизион чемпионата России среди женщин.

Также на заседании был утвержден регламент Кубка России по интерактивному футболу на сезон 2020 года.