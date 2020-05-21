Американский рестлер Гаспард найден мертвым на пляже в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов США обнаружили в среду на пляже в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) тело известного рестлера Шэда Гаспарда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления полиции города.

"Было установлено, что погибшего звали Шэд Гаспард, его родственников оповестили", - говорится в документе. В полиции уточнили, что 39-летнего Гаспарда в последний раз видели 17 мая, когда он плавал в океане с сыном примерно в 45 метрах от берега. По словам спасателей, спортсмен не смог справиться с сильным обратным течением и был унесен в океан. Его 10-летнего сына удалось спасти.

Гаспард получил известность в США благодаря участию в боях, организованных американской компанией World Wrestling Entertainment (WWE). Он прекратил сотрудничество с компанией в 2010 году. После завершения карьеры Гаспард снимался в нескольких американских телесериалах.