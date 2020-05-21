Бах: Олимпиаду в Токио придется отменить, если она не пройдет летом 2021 года

ТАСС, 21 мая. Олимпийские игры в Токио, скорее всего, придется отменить, если не получится провести соревнования летом 2021 года. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. По словам Баха, премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал ему понять, что лето следующего года является последним вариантом для проведения Игр.

"Я понимаю, что невозможно постоянно переносить соревнования и нанимать по несколько тысяч человек в оргкомитет Игр. Также нельзя каждый год менять график международных федераций по всему миру, ведь у спортсменов должна быть определенность. Мы должны быть готовы к разным сценариям, надеемся, что эти Игры состоятся в июле следующего года. Однако могут потребоваться дополнительные меры для организации безопасной среды, возможно, будет нужен карантин для спортсменов и других участников Олимпиады", - сказал Бах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире зарегистрировано почти 5 млн случаев заражения, более 324 тыс. человек скончались.