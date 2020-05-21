Грассль: уход российской фигуристки Трусовой от Тутберидзе обсуждали во всем мире

Двукратный олимпийский чемпион Плющенко 6 мая в разговоре с ТАСС сообщил о переходе 15-летней спортсменки в его тренерскую группу. С 2016 года Трусова тренировалась у Тутберидзе. Она дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне.

"Да, в Италии этот переход тоже обсуждался, как и во всем мире. Кажется, что многие ушли из группы Тутберидзе, включая тренера Сергея Розанова, я с ним работал на сборах в Куршевеле, мне очень понравилось, как он тренировал. Розанов очень хороший специалист, он был одной из причин моего желания поехать на стажировку к Тутберидзе. Однако не знаю точно, что там сейчас происходит", - сказал Грассль.

Грассль является двукратным чемпионом Италии. На чемпионате Европы 2020 года он занял четвертое место, годом ранее на европейском первенстве стал шестым. В финале юниорского Гран-при минувшего сезона Грассль занял шестое место, при этом на его счету есть победа на итальянском этапе и третье место на этапе в Польше. На юниорском чемпионате мира фигурист занял четвертое место.

Трусова, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при. В финале серии, а также на чемпионатах России и Европы она была бронзовым призером.