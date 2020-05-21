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Летние олимпийские виды спорта

Глава Всероссийской федерации плавания Сальников намерен переизбираться на новый срок

Четырехкратный олимпийский чемпион возглавляет ВФП с 2010 года
Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Юрий Машков/ТАСС
Описание
Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Владимир Сальников намерен переизбираться на пост президента Всероссийской федерации плавания (ВФП). Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Сальников возглавляет ВФП с 2010 года. В ноябре 2016 года он был переизбран на новый четырехлетний срок.

"Надеюсь, что удастся провести выборную конференцию в установленные сроки. Я намерен продолжить свою работу и буду выдвигать свою кандидатуру на следующий срок", - сказал Сальников, который 21 мая отмечает 60-летие.

Сальников является четырехкратным олимпийским чемпионом. Он входит в исполком Олимпийского комитета России и в бюро Международной федерации плавания.

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