Глава Всероссийской федерации плавания Сальников намерен переизбираться на новый срок

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Владимир Сальников намерен переизбираться на пост президента Всероссийской федерации плавания (ВФП). Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Сальников возглавляет ВФП с 2010 года. В ноябре 2016 года он был переизбран на новый четырехлетний срок.

"Надеюсь, что удастся провести выборную конференцию в установленные сроки. Я намерен продолжить свою работу и буду выдвигать свою кандидатуру на следующий срок", - сказал Сальников, который 21 мая отмечает 60-летие.

Сальников является четырехкратным олимпийским чемпионом. Он входит в исполком Олимпийского комитета России и в бюро Международной федерации плавания.