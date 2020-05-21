Сальников: российские пловцы в 2020 году на Олимпиаде могли завоевать десять медалей

Игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские пловцы были способны завоевать десять медалей на Олимпиаде в Токио, перенос Игр на следующий год может помешать им добиться этой цели. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

"То, что она будет в нечетный год, не страшно. Страшно то, что будут потери, считаю, они неизбежны. Перенос Олимпиады скорректировал подготовку и планы спортсменов. Могу сказать, что до начала пандемии мы с оптимизмом оценивали шансы нашей сборной: исходя из объективных данных, из мирового рейтинга, мы могли выступить лучше, чем в минувшее четырехлетие, - рассчитывали на десяток медалей разного достоинства", - сказал Сальников.

"Как будет теперь, непонятно, потому что в разных странах ситуация развивается по-разному. Мне известно, что в Китае тренировки не прекращались, в Германии ведущим спортсменам были предоставлены условиях продолжать индивидуальные занятия. Эта ситуация многих отбросила назад, и если выход из нее затянется еще на несколько месяцев, то у нас ситуация будет значительно хуже, чем в странах, в которых спортсменам позволено тренироваться", - заметил глава ВФП.

На чемпионате мира 2019 года по водным видам спорта российские пловцы завоевали 16 наград (три золотые, семь серебряных, шесть бронзовых).