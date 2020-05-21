Пять гандболисток "Ростов-Дона" претендуют на попадание в сборную ЛЧ сезона-2019/20

ТАСС, 21 мая. Пять гандболисток и главный тренер российского клуба "Ростов-Дон" претендуют на попадание в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Кандидаты на попадание в символическую сборную отобраны на основании опроса, проведенного среди тренеров команд, участвующих в Лиге чемпионов, а также среди журналистов и экспертов Европейской федерации гандбола. Помимо голосования за лучшую гандболистку на каждую игровую позицию, будут выбраны лучший защитник, лучший молодой игрок и лучший тренер.