Пять гандболисток "Ростов-Дона" претендуют на попадание в сборную ЛЧ сезона-2019/20

ТАСС, 21 мая. Пять гандболисток и главный тренер российского клуба "Ростов-Дон" претендуют на попадание в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).
Кандидаты на попадание в символическую сборную отобраны на основании опроса, проведенного среди тренеров команд, участвующих в Лиге чемпионов, а также среди журналистов и экспертов Европейской федерации гандбола. Помимо голосования за лучшую гандболистку на каждую игровую позицию, будут выбраны лучший защитник, лучший молодой игрок и лучший тренер.
Представители "Ростов-Дона" стали номинантами в шести категориях: Полина Кузнецова в категории лучший левый крайний, Лоис Аббиг - лучший левый полусредний, Анна Вяхирева - лучший правый полусредний, Юлия Манагарова - лучший правый крайний, Анна Сень - лучший защитник, Амброс Мартин - лучший тренер. Всего в десяти категориях значатся 50 номинантов.
По итогам прошлого сезона в итоговый состав символической сборной Лиги чемпионов попала только Вяхерева.
Розыгрыш женской Лиги чемпионов по гандболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Четвертьфинальные матчи, в которых "Ростов-Дон" должен был сыграть с французским "Брестом" могут быть отменены. "Финал четырех" назначен на 3, 5 и 6 сентября, если проведение матчей окажется невозможным из-за пандемии, то они могут быть перенесены на октябрь. В таком случае матчи четвертьфиналов не состоятся, а в "Финале четырех" сыграют французский "Метц", датский "Эсбьерг", венгерский "Дьёр" и "Брест", так как эти команды заняли первые места на групповом этапе.
25 апреля ФГР объявила о досрочном завершении мужского и женского чемпионата России. Победители сезона были определены по итогам предварительного раунда. Первое место у мужчин занял подмосковный клуб "Чеховские медведи". Чемпионом России среди женских команд стал "Ростов-Дон".