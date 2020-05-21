Терюшков: "Химки" не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая

15 мая исполком Российского футбольного союза утвердил досрочное завершение сезона-2019/20 в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команды, занявшие первые два места по итогам 27 туров из 38 запланированных, получили право выступить в следующем сезоне РПЛ. Ими стали волгоградский "Ротор" (56 очков) и подмосковные "Химки" (54 очка). В середине мая член наблюдательного совета "Химок" Александр Волнушкин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" предположил, что команда в следующем сезоне будет выступать не в премьер-лиге, а в третьем по силе дивизионе российского футбола, первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги.

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Химки" не будет участвовать в розыгрыше Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2020/21, если до конца мая не будут найдены инвесторы. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"Волнушкина выгнали из наблюдательного совета "Химок" в декабре за отсутствие деятельности, он рассказывает какую-то недостоверную информацию, - сказал Терюшков. - Понятно, что если говорить о "Химках", ситуация тяжелая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда. Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в премьер-лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос - если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в премьер-лиге, если нет - останемся в ФНЛ".

"Думаю, здесь ничего страшного нет, если еще год поиграем в ФНЛ. Если в следующем году выйдем в премьер-лигу, значит выйдем. Если найдем инвесторов, то клуб уже будет частным, а не бюджетным. Если он останется на бюджете, то будет играть в ФНЛ", - подчеркнул министр спорта Московской области.

"Химки" были основаны в 1997 году. За это время команда на протяжении трех сезонов, с 2007 по 2009 год, выступала в премьер-лиге. Ее лучшим результатом в высшем дивизионе российского футбола стало девятое место в чемпионате страны 2007 года.