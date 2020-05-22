Как стать чемпионом UFC

UFC стал первой организацией, вернувшейся на большие спортивные арены, проведя турнир в американском городе Джексонвилл. Абсолютный бойцовский чемпионат существует с 1993 года. Именно тогда был проведен первый турнир организации, которая в настоящий момент является номером один в мире боев смешанного стиля (ММА). С тех пор вид спорта прошел эволюцию от боев без правил до боев с правилами. Сейчас подростки хотят следовать по тому пути, который уже проложили Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор и другие известные бойцы. Борьба — задел успеха Как правило, боец ММА — выходец из какого-либо иного вида единоборств. Самые популярные — борьба, боевое самбо, джиу-джитсу, дзюдо. Всего за время существования UFC чемпионами организации становились более 80 человек. При этом, согласно специализированным исследованиям, более 40% из них являлись базовыми борцами. Принято считать, что именно мастера борьбы наиболее гибко и быстро адаптируются в ММА. Стоит только вспомнить бывших чемпионов UFC Дэниела Кормье, Кейна Веласкеса и Генри Сехудо, который является олимпийским чемпионом по вольной борьбе. Одним из главных действующих лиц организации является призер Олимпийских игр Йоэль Ромеро, который еще в 2000 году в финальном турнире на Играх в Сиднее проводил схватку с россиянином Адамом Сайтиевым. Чемпионка женского UFC Ронда Роузи была бронзовым призером Олимпийских игр в дзюдо.

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Есть и бойцы, которые добивались успеха сразу в нескольких видах единоборств. "В то время я выступал везде, где только можно. Отец ставил меня на турниры по боксу, грепплингу, самбо, дзюдо, рукопашному бою, боевому самбо", — рассказывал о начале своей спортивной карьеры в интервью ТАСС Нурмагомедов. Несмотря на то, что именно вышеперечисленные виды единоборств являются своего рода донорами для ММА, в последние годы создается новый тренд. Благодаря развитию любительского вида смешанных единоборств, многие спортсмены проходят именно эту школу перед попаданием в профессиональный спорт. Международная федерация смешанных единоборств (IMAF) ежегодно проводит любительские чемпионаты мира. При этом IMAF является партнером UFC, а президент организации Дэйна Уайт периодически посещает мировые чемпионаты, наблюдая за соревнованиями. Есть и исключения, когда спортсмены приходят заниматься смешанными единоборствами, не имея никакой базы в других видах спорта. Так было с Макгрегором. Пути развития Изначально возможность попасть в UFC только одна — зарекомендовать себя в какой-либо организации (которых было и без того немного), чтобы тебя заметили. Однако в 2005 году промоушен запустил реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), в котором принимали участие потенциальные новички организации. Когда-то эта программа спасла UFC от развала. За время существования шоу в нем приняли участие сотни бойцов. Претенденты каждый год штурмуют TUF за право потренироваться под руководством действующей звезды промоушена, стать победителем шоу и войти в состав организации. В частности, одним из победителей TUF является известный боец UFC Нейт Диас.

Но Дэйне Уайту было мало одного лишь TUF. Поиск талантов требовал усиления, и в 2017 году был запущен новый проект — Dana White's Contender Series. Этот отбор проходит раз в год на протяжении нескольких недель, и по его итогам Уайт лично выбирает для UFC новых бойцов. В мире достаточно организаций, где можно зарекомендовать себя и попасть на глаза руководству и матчмейкерам UFC. Из российских бойцов наиболее яркими примерами являются Забит Магомедшарипов и Петр Ян, выступавшие в российской организации ACB. Есть и более привилегированные организации. Например, российский промоушен М-1 Global имеет партнерские взаимоотношения с UFC, благодаря которым чемпионы могут переходить в Абсолютный бойцовский чемпионат. Можно прийти в UFC уже состоявшейся звездой в олимпийском виде спорта. Так было с борцами Сехудо, Ромеро и Кормье. Россияне Хаджимурат Гацалов и Билял Махов имели шанс попасть в промоушн, но переходу не суждено было случиться. Махов даже подписал бессрочный контракт с UFC, но был вынужден от него отказаться из-за проблем со здоровьем.

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Бывали и другие исключительные случаи, например, когда в организации выступали рестлеры. Тяжеловес Брок Леснар даже становился чемпионом UFC и защищал титул. При этом спортсмен был пойман Американским антидопинговым агентством (USADA) на употреблении запрещенных препаратов. Еще один известный рестлер, который выступил в UFС, был Си Эм Панк. Важным может быть и фактор того, что боец олицетворяет целую страну. Самый яркий пример в этом направлении — Макгрегор, который у всех ассоциируется с Ирландией. В этом случае боец априори является ценным активом для UFC. Треш-ток или спорт? Успешный боец UFC — это сочетание медийных качеств и спортивной составляющей. Как правило, бойцов, которые могут успешно выступать и не использовать медиа, единицы. Можно привести пример того же Федора Емельяненко или Магомедшарпиова. Последний один раз попробовал ответить по-английски на вопрос после боя и тут же стал объектом для мемов, что добавило ему популярности. Одним из ярких примеров сочетания медиа+спорт можно считать российского бойца Петра Яна. Для поддержания интереса к себе важно постоянно поддерживать дискуссии в социальных сетях, в том числе на английском языке. Безусловно, одним из первых российских бойцов, которые успешно начали проводить дискуссии с оппонентами и медийную компанию был Нурмагомедов.

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Треш-ток — наиболее действенный способ привлечь внимание к своей персоне, но не все бойцы могут уверенно и успешно им пользоваться. Многие используют типичные фразы вроде "мой оппонент — слабак" и так далее. Это не только не привлекает фанатов, но в некоторых случаях и отталкивает. Что касается непосредственно спортивных качеств, то в данном случае важна не только эффективность, но и эффектность. Возможность бойца показать не только победный, но еще и яркий бой, гораздо больше ценится фанатами и руководством UFC. А сам боец при этом получает возможность продвижения в рейтинге. Успешный менеджмент Заслуги бойца, его медийные возможности и другие преимущества могут ничего не дать в отсутствие профессионального менеджмента. В настоящее время связи менеджера и уровень его вовлеченности в дела организации имеют серьезное влияние на возможность подписания конкретного спортсмена. Не секрет, что в мире ММА есть несколько ведущих менеджеров, которые имеют необходимый вес для подписания бойца в UFC.

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