{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Волков: строительство объектов Универсиады-2023 идет, несмотря на пандемию коронавируса

В апреле сообщалось, что в соответствии с правками в региональном бюджете финансирование строительства объектов Универсиады в 2020 году более чем на 800 млн рублей будет перенесено на следующие периоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Строительство объектов к Универсиаде-2023 продолжается, несмотря на введение особого режима на территории Свердловской области, сообщил в четверг журналистам министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

"Часть объектов для Универсиады сейчас строится. Это те объекты, которые начали строиться по госпрограмме Свердловской области. Это и здание академии Николая Карполя, и дворец самбо в Верхней Пышме", - сказал он.

На эту тему

Волков отметил, что строительство объектов деревни Универсиады пока не начато, на данный момент там ведется проектирование и инженерная подготовка территории в виде изысканий. "Как только будет пройдена госэкспертиза первой проектной документации на общежития, мы сразу выйдем на строительство", - добавил он.

В апреле сообщалось, что в соответствии с правками в региональном бюджете финансирование строительства объектов Универсиады в Екатеринбурге в 2020 году более чем на 800 млн рублей будет перенесено на следующие периоды. Согласно презентации, из планов финансирования на 2020 год исключены многофункциональные комплексы международной и жилой зоны (471 млн рублей) и общежития (346,7 млн рублей).

Решение о переносе финансирования было принято в связи с необходимостью перераспределения денег регионального бюджета в неблагоприятной эпидемиологической ситуации - в условиях пандемии коронавируса. Финансирование строительства исключенных объектов продолжится в 2021 и 2022 году.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что бюджет летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, составит 83 млрд рублей, 12 млрд рублей из которых выделят региональные власти.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен на декабрь 2021 года
Соревнования пройдут 13-18 декабря
Читать полностью