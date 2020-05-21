Волков: строительство объектов Универсиады-2023 идет, несмотря на пандемию коронавируса

"Часть объектов для Универсиады сейчас строится. Это те объекты, которые начали строиться по госпрограмме Свердловской области. Это и здание академии Николая Карполя, и дворец самбо в Верхней Пышме", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Строительство объектов к Универсиаде-2023 продолжается, несмотря на введение особого режима на территории Свердловской области, сообщил в четверг журналистам министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

Волков отметил, что строительство объектов деревни Универсиады пока не начато, на данный момент там ведется проектирование и инженерная подготовка территории в виде изысканий. "Как только будет пройдена госэкспертиза первой проектной документации на общежития, мы сразу выйдем на строительство", - добавил он.

В апреле сообщалось, что в соответствии с правками в региональном бюджете финансирование строительства объектов Универсиады в Екатеринбурге в 2020 году более чем на 800 млн рублей будет перенесено на следующие периоды. Согласно презентации, из планов финансирования на 2020 год исключены многофункциональные комплексы международной и жилой зоны (471 млн рублей) и общежития (346,7 млн рублей).

Решение о переносе финансирования было принято в связи с необходимостью перераспределения денег регионального бюджета в неблагоприятной эпидемиологической ситуации - в условиях пандемии коронавируса. Финансирование строительства исключенных объектов продолжится в 2021 и 2022 году.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что бюджет летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, составит 83 млрд рублей, 12 млрд рублей из которых выделят региональные власти.