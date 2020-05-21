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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев: Минспорт запросил дополнительную информацию о работе тренеров по биатлону

Экспертный совет Миспорта по итогам сезона ежегодно дает оценку работе федераций и тренерского штаба сборных по каждому из олимпийских видов спорта
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Заседание экспертного совета Министерства спорта РФ по биатлону пройдет повторно после предоставления дополнительных сведений о работе тренеров и специалистов. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Экспертный совет Миспорта по итогам сезона ежегодно дает оценку работе федераций и тренерского штаба сборных по каждому из олимпийских видов спорта.

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"Заседание экспертного совета по биатлону прошло, мы получили определенные рекомендации. Основное пожелание Минспорта в том, чтобы получить дополнительную информацию от СБР по проделанной работе, от всех тренеров и специалистов. И после этого повторно провести экспертный совет", - сказал Драчев.

"Чтобы составить оценку, нужно получить объективную информацию. Поэтому сейчас мы разослали всем нашим тренерам результаты экспертного совета, полученный анализ. Все дополнительные данные мы соберем и передадим в Минспорт в ближайшее время", - добавил собеседник агентства.

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, был установлен антирекорд по числу гонок без медалей. В то же время Александр Логинов на чемпионате мира принес мужской команде страны первое за 12 лет золото в личной гонке.

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