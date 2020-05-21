В Башкирии разрешат тренировки профессиональным командам и кандидатам в сборную России

УФА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Башкирии готовы разрешить проводить тренировки кандидатам в сборную страны и профессиональным хоккейным и футбольным командам. Необходимо понимание по организации этого процесса, который начнется после представления министра молодежной политики и спорта региона, сообщил в четверг на совещании глава республики Радий Хабиров.

"Для наших команд профессиональных, скажем для хоккейного клуба "Салават Юлаев", для ФК "Уфа", по представлению министра спорта, пожалуйста. Сделайте мне представление, я готов для них открывать тренировки в установленном порядке, с соблюдением санитарных норм. А также для кандидатов в сборную РФ. Но в целом спортивные учреждения, базы мы открывать пока не будем, нет у нас для этого оснований", - сообщил Хабиров.

Режим самоизоляции в Башкирии снят с 12 мая за исключением лиц с хроническими заболеваниями и старше 65 лет, при этом жители должны носить маски и перчатки в общественных местах. По состоянию на 21 мая в Башкирии подтверждено 2424 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 18 человек.