Касперович пока не подписал контракт с Болгарской федерацией биатлона из-за пандемии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские специалисты Александр Касперович и Сергей Башкиров, которые будут работать в сборной Болгарии по биатлону, еще не подписали контракты с Болгарской федерацией биатлона из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в Болгарской федерации биатлона.

"У нас есть предварительная договоренность с Александром Касперовичем и Сергеем Башкировым о работе во главе нашей объединенной мужской и женской национальной команды, - сообщил собеседник агентства. - Они еще не подписали контракты из-за ситуации с коронавирусом, на данном этапе иностранные граждане из государств, которые не являются членами Евросоюза, не могут въехать в Болгарию".

Касперович является личным тренером российского биатлониста Александра Логинова. В сезоне-2014/15 он работал старшим тренером мужской сборной России, в сезоне-2013/14 участвовал в подготовке к Олимпийским играм в Сочи Евгения Гараничева и Алексея Волкова. Башкиров ранее работал в сборных России и Южной Кореи.