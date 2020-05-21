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Зимние олимпийские виды спорта

Касперович пока не подписал контракт с Болгарской федерацией биатлона из-за пандемии

На данном этапе иностранные граждане из государств, которые не являются членами Евросоюза, не могут въехать в Болгарию
Александр Касперович Андрей Аносов/СБР/ТАСС
Описание
Александр Касперович
© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские специалисты Александр Касперович и Сергей Башкиров, которые будут работать в сборной Болгарии по биатлону, еще не подписали контракты с Болгарской федерацией биатлона из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в Болгарской федерации биатлона.

Ранее президент федерации Екатерина Дафовска сообщила, что Касперович возглавит сборную Болгарии.

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"У нас есть предварительная договоренность с Александром Касперовичем и Сергеем Башкировым о работе во главе нашей объединенной мужской и женской национальной команды, - сообщил собеседник агентства. - Они еще не подписали контракты из-за ситуации с коронавирусом, на данном этапе иностранные граждане из государств, которые не являются членами Евросоюза, не могут въехать в Болгарию".

Касперович является личным тренером российского биатлониста Александра Логинова. В сезоне-2014/15 он работал старшим тренером мужской сборной России, в сезоне-2013/14 участвовал в подготовке к Олимпийским играм в Сочи Евгения Гараничева и Алексея Волкова. Башкиров ранее работал в сборных России и Южной Кореи.

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