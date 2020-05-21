ФК "Химки" и власти города ведут поиски спонсора для выступления в РПЛ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" и власти города ведут поиски спонсора для выступления команды в чемпионате Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС сообщил начальник управления физической культуры и спорта администрации Химок Александр Еремин.

В четверг министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС о том, что "Химки" не выступят в премьер-лиге в сезоне-2020/21, если до конца месяца клуб не найдет спонсора. В досрочно завершенном сезоне-2019/20 в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) подмосковная команда заняла второе место и получила право на повышение в классе.

"У футбольного клуба "Химки" есть учредитель - это управление физической культуры и спорта, у нас есть определенный бюджет на содержание подведомственных учреждений, в том числе и футбольного клуба, - сказал Еремин. - Выше этого бюджета мы не можем выделять деньги. Если не найдется спонсор, клуб не будет выступать в Российской премьер-лиге в связи с отсутствием финансовых средств. Сейчас все ищут спонсора - и клуб ищет, и мы ищем".