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Зимние олимпийские виды спорта

Источник: Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США

Тренер в марте отправилась в США, где в настоящее время живет ее дочь фигуристка Диана Дэвис
Этери Тутберидзе Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Тутберидзе в марте отправилась в США, где в настоящее время живет ее дочь фигуристка Диана Дэвис. Работа спортивных объектов на территории Москвы, в частности школа фигурного катания "Хрустальный", где тренирует Тутберидзе, приостановлена из-за распространения коронавируса.

"Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где находилась последние недели с дочерью. Сейчас она как раз занимается этим вопросом", - сообщил источник.

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