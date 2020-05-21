Клубы ПФЛ "Долгопрудный" и "Олимп" объединятся

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Выступающие в зоне "Запад" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) клубы "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки) объединятся, главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Долгопрудного" Тарас Воробель.

В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, "Долгопрудный" занял второе место в таблице, набрав 35 очков, "Олимп" - шестое (26 очков). Первым стал московский "Велес", в активе которого 36 очков.

"Долгопрудный" и "Олимп" объединятся, главным тренером будет Ринат Билялетдинов, - сказал Воробель. - Команда будет выступать, если у нас получится пройти лицензирование, в Футбольной национальной лиге. Если получится, мы готовы играть там".

Билялетдинову 62 года, он начал тренерскую карьеру в 1997 году. Специалист работал в клубе МИФИ (Москва), дубле столичного "Локомотива", был исполняющим обязанности главного тренера основной команды железнодорожников, возглавлял казанский "Рубин" и "СКА-Хабаровск". С 2019 года занимает пост главного тренера "Олимпа".

"Долгопрудный" был основан в 1998 году, команда ни разу не поднималась выше уровня ПФЛ, трижды занимая второе место в своей зоне. "Олимп" был основан в 2018 году, сезон-2019/20 стал для команды первым в третьем по силе дивизионе российского футбола.