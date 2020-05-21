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Футбол в России

Василий Еремякин назначен президентом ФК "Оренбург"

Он сменил на этом посту Владимира Кияева

ТАСС, 21 мая. Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО "Газпром добыча Оренбург" Василий Еремякин назначен президентом футбольного клуба "Оренбург". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Данное решение было объявлено на рабочем совещании "Оренбурга", которое было посвящено возобновлению сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги. На посту президента "Оренбурга" Еремякин сменил Владимира Кияева.

"Оренбург" после 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, который был прерван из-за пандемии коронавируса и должен возобновиться 21 июня.

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