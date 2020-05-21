Василий Еремякин назначен президентом ФК "Оренбург"

ТАСС, 21 мая. Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО "Газпром добыча Оренбург" Василий Еремякин назначен президентом футбольного клуба "Оренбург". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Данное решение было объявлено на рабочем совещании "Оренбурга", которое было посвящено возобновлению сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги. На посту президента "Оренбурга" Еремякин сменил Владимира Кияева.

"Оренбург" после 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, который был прерван из-за пандемии коронавируса и должен возобновиться 21 июня.