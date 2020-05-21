СМИ: долг "Манчестер Юнайтед" достиг $500 млн

ТАСС, 21 мая. Долг английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" вырос за первые три месяца года и достиг £429,1 млн ($524,9 млн). Об этом сообщает журналист Ассошиэйтед Пресс Роб Харрис на своей странице в Twitter.

Согласно отчету клуба, сумма долга выросла на 42%. Также отмечается, что выручка команды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 19% - до £123,7 млн ($151,3 млн). Одним из факторов снижения доходов является участие клуба в Лиге Европы, в то время как в прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

В таблице чемпионата Англии, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте, набрав в 29 турах 45 очков.