Баку и Бухарест предоставили УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи ЧЕ

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы в Баку в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AFFA.
В середине апреля AFFA направила в УЕФА уведомление о готовности принять матчи чемпионата Европы в 2021 году. В Баку запланированы четыре встречи турнира: три игры группы A с участием сборных Турции, Швейцарии и Уэльса (команда Италии, также попавшая в группу А, на правах хозяйки проведет все игры групповой стадии в Риме) и одна встреча четвертьфинальной стадии.
"Ассоциация футбольных федераций Азербайджана уже официально уведомила УЕФА о согласии принять четыре матча Евро-2020 на Олимпийском стадионе в Баку в 2021 году. Все гарантии обеспечены правительством, подписанные документы отправлены в УЕФА", - сообщили ТАСС в пресс-службе AFFA.
Также о правительственных гарантиях, предоставленных в УЕФА, ТАСС сообщили в Румынской федерации футбола. Бухарест летом 2021 года примет четыре матча чемпионата Европы - три на групповой стадии, а также одну из встреч 1/8 финала.
Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Ранее Россия предоставила УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы.