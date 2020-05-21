Баку и Бухарест предоставили УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи ЧЕ

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы в Баку в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AFFA.

В середине апреля AFFA направила в УЕФА уведомление о готовности принять матчи чемпионата Европы в 2021 году. В Баку запланированы четыре встречи турнира: три игры группы A с участием сборных Турции, Швейцарии и Уэльса (команда Италии, также попавшая в группу А, на правах хозяйки проведет все игры групповой стадии в Риме) и одна встреча четвертьфинальной стадии.