Путин: победы Сальникова служат достойным примером для молодых пловцов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил четырехкратного олимпийского чемпиона, президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова с юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
"Ваша насыщенная спортивная биография - летопись ярких, красивых, убедительных побед на Олимпийских играх, других авторитетных международных соревнованиях, - отметил Путин. - Вошедшие в историю мирового спорта, они и сегодня вызывают искреннее восхищение, служат достойным примером для молодых пловцов, для всех, кто стремится к новым достижениям и высоким результатам".
Глава государства пожелал Сальникову крепкого здоровья, благополучия и успехов на посту президента Всероссийской федерации плавания.
Владимир Сальников (родился 21 мая 1960 года в Ленинграде) - заслуженный мастер спорта (1980), олимпийский чемпион (1980 - трижды, 1988), чемпион мира (1978 - дважды, 1982 - дважды) и Европы (1977, 1981 - дважды, 1983 - дважды). Сальников занимает пост президента Всероссийской федерации плавания с 2010 года.