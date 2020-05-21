Путин: победы Сальникова служат достойным примером для молодых пловцов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил четырехкратного олимпийского чемпиона, президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова с юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Ваша насыщенная спортивная биография - летопись ярких, красивых, убедительных побед на Олимпийских играх, других авторитетных международных соревнованиях, - отметил Путин. - Вошедшие в историю мирового спорта, они и сегодня вызывают искреннее восхищение, служат достойным примером для молодых пловцов, для всех, кто стремится к новым достижениям и высоким результатам".