Надежный партнер в хоккее и жизни. Умер чемпион ОИ-1984 Александр Герасимов

Герасимов выступал на позиции крайнего нападающего. В чемпионатах СССР, где кроме ЦСКА он играл за "Дизелист" из Пензы, нападающий провел в общей сложности 232 матча, в которых забросил 73 шайбы.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1984 года в составе хоккейной сборной СССР Александр Герасимов умер в четверг на 62-м году жизни. Большую часть карьеры форвард провел за московский ЦСКА под руководством Виктора Тихонова, в составе которого семь раз подряд стал чемпионом СССР.

Будущий олимпийский чемпион родился 19 марта 1959 года в Пензе. Еще ребенком он начал играть в хоккей во дворе. Вскоре отец Петр, работавший детским тренером, увидел в сыне задатки хоккеиста. Он и стал его первым тренером.

Герасимов занимался в Пензенской областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва, воспитанником которой также является двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Он был универсальным хоккеистом, но решил стать нападающим. В возрасте 18 лет Герасимов пробился в основной состав местного "Дизелиста", который в то время выступал во втором по силе дивизионе чемпионата СССР. После юниорского (1977 год, бронза) и двух молодежных (1978, 1979 гг., оба раза — золото) чемпионатов мира Герасимова заметили тренеры ЦСКА.

От "Приза Известий" до олимпийского золота

Герасимов дебютировал в составе сборной СССР в 1982 году в матче с командой Швеции (4:2) на турнире "Руде Право", выйдя на лед в тройке с Вячеславом Быковым и Михаилом Васильевым. Первую шайбу в составе советской сборной он забросил спустя четыре дня в рамках турнира "Приз Известий" в Москве в ворота команды ФРГ (6:2). Успешная игра на этих турнирах позволила ему закрепиться в составе национальной команды.

Перед Олимпиадой 1984 года в Сараево в составе сборной СССР произошли существенные изменения по сравнению с турниром четырехлетней давности, где советская команда сенсационно проиграла золотые медали американцам. В Югославию поехали сразу девять дебютантов. Герасимов играл во втором звене с Сергеем Шепелевым и Андреем Хомутовым. В первой тройке выступали Владимир Крутов, Сергей Макаров и Игорь Ларионов.

"Александр был игроком очень высокого уровня. Он мог быстро находить общий язык на льду с любым партнером, так и сложилась химия в нашей тройке. Основные качества, которые позволили ему добиться успеха в спорте, — целеустремленность и ответственность", — отметил в беседе с ТАСС Шепелев.

Сборная СССР выиграла у соперников все матчи на олимпийском турнире. В решающей встрече команда Виктора Тихонова переиграла чехословаков со счетом 2:0. Герасимов в семи играх набрал 5 (2 заброшенные шайбы + 3 результативные передачи) очков.

За победу на Олимпиаде Герасимов был награжден медалью "За трудовую доблесть", впоследствии он уже не завоевывал титулов на международной арене. В 1986 году Герасимов окончил факультет физической культуры Пензенского государственного педагогического института имени Белинского. По окончании игровой карьеры работал тренером и начальником хоккейной СДЮШОР ЦСКА.

"Александр был очень позитивным, добрым и общительным человеком. Всегда от него исходило много положительных эмоций и в игре, и как от человека. Очень порядочный человек, в любое время мог прийти на помощь, если она была необходима. Александр был очень надежным партнером не только по команде, но и в жизни", — отметил Шепелев.