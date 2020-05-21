Английская футбольная лига сохранит повышение в классе при досрочном завершении сезона

Высшим дивизионом английского футбола является Английская премьер-лига, в EFL входят со второй по четвертую по силе лиги страны.

ТАСС, 21 мая. Первенства под эгидой Английской футбольной лиги (EFL) сохранят понижение и повышение в классе в случае досрочного завершения сезона. Об этом сообщает пресс-служба EFL.

Для EFL является приоритетом завершение всех чемпионатов согласно спортивному принципу, в случае досрочного завершения сезона команды будут распределены в таблице по среднему количеству очков за матч. Для команд, попавших по этому принципу в зону плей-офф, матчи состоятся по тому же принципу, что и прежде (лучшая из четырех команд-участниц получит повышение в следующий дивизион). В случае невозможности проведения плей-офф EFL примет выработает дальнейшие меры.

Решение о досрочном завершении чемпионата в любом из дивизионов должно быть согласовано большей частью клубов лиги, каждый дивизион независимо от других имеет право на досрочное завершение.

В чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии, на момент приостановки чемпионата сыграно 37 из 46 туров. Таблицу возглавляет "Лидс" (71 балл), "Вест Бромвич" идет вторым (64), следом идут "Фулхэм" (64), "Брентфорд" (60), "Ноттингем Форест" (60) и "Престон" (56).