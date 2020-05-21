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Зимние олимпийские виды спорта

Источник: Минспорт не примет список тренеров сборных РФ по биатлону без подписи Драчева

Собеседник агентства заявил, что документ подписал первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство спорта РФ отказывается утверждать список новых тренеров сборных России по биатлону без подписи президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Драчев выступал против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинство голосов правления. Утвержденные правлением СБР специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта России.

"Правление уже подало списки тренеров, - сказал собеседник агентства. - Их подписал первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. Но Министерство спорта отвечает, что у СБР есть президент, и без его подписи кандидатуры не будут приняты. В ведомстве подчеркивают, что в СБР сначала должны договориться между собой".

Разногласия с Драчевым привели к тому, что правление созвало внеочередную конференцию СБР с целью проведения внеочередных выборов главы организации. Это решение глава СБР назвал "пиром во время чумы".

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Зимние олимпийские виды спорта
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