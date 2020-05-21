Госдума рассмотрит законопроект о регулировании статуса спортивных обществ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал принять в первом чтении законопроект о регулировании статуса физкультурно-спортивных обществ. Об этом говорится в решении комитета, поступившем в распоряжение ТАСС.

В четверг состоялось заседание комитета под председательством Михаила Дегтярева. Участие в заседании приняла заместитель министра спорта России Ксения Машкова. Комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О физической культуре и спорте" в части совершенствования нормативного правового регулирования статуса общероссийских физкультурно-спортивных обществ".

"В настоящее время в России действуют физкультурно-спортивные общества "Динамо", "Спартак", "ДОСААФ", "Юность России", "Атом-спорт", "Урожай", "Локомотив", развитие спорта среди военнослужащих отнесено к полномочиям ЦСКА. В 2018 году создано ВФСО "Трудовые резервы", деятельность которого направлена на развитие физической культуры и спорта среди трудящихся. Однако в законе о спорте не содержится определения физкультурно-спортивного общества, их права и обязанности. Данный законопроект призван восполнить этот пробел, дополнив закон о спорте понятием "общероссийское физкультурно-спортивное общество", а также урегулировать порядок создания и осуществления их деятельности, установить их права и обязанности", - говорится в решении комитета.