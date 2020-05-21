Касперович продолжит работать с Логиновым после назначения тренером сборной Болгарии

Ранее в Болгарской федерации биатлона сообщили ТАСС о договоренности с Касперовичем. Также в болгарской сборной будет работать бывший старший тренер женской российской команды Виталий Норицын. Касперович также является личным тренером Логинова.

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Александр Касперович продолжит сотрудничество с чемпионом мира по биатлону Александром Логиновым после того, как возглавит сборную Болгарии. Об этом специалист сообщил ТАСС.

"С Сашей все нормально, у нас все обговорено - в том числе и по подготовке, и мы так же продолжаем сотрудничать, будем работать, - сказал Касперович. - Сегодня, правда, Владимир Петрович Драчев (президент Союза биатлонистов России - прим. ТАСС) говорит, что неясно, как можно работать дистанционно, но весь мир так работает в данный момент, и все получается. Говорят, что вообще многие перейдут на этот формат общения. Сейчас идет подготовка у Саши, все нормально, на данном этапе все идет по плану, и как только разрешат стрелять - будем стрелять".

Также Касперович отметил, что не собирается никому ничего доказывать. "Абсолютно никому не собираюсь ничего доказывать. Мне уже это не нужно, я все доказал", - отметил он.

В сезоне-2014/15 Касперович работал старшим тренером мужской сборной России, в сезоне-2013/14 участвовал в подготовке к Олимпийским играм в Сочи Евгения Гараничева и Алексея Волкова.