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Массовый спорт

Госдума рассмотрит законопроект о проведении массовых и любительских спортмероприятий

Предусматриваются изменения в части определения понятий "любительский спорт", "корпоративный спорт", "школьная спортивная лига"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал принять в первом чтении законопроект об обязанности всех спортивных федераций проводить соревнования по массовому и любительскому спорту. Об этом говорится в решении комитета, поступившем в распоряжение ТАСС.

В четверг состоялось заседание комитета под председательством Михаила Дегтярева. Участие в заседании приняла заместитель министра спорта России Ксения Машкова. Комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О физической культуре и спорте" в части определения понятий "любительский спорт", "корпоративный спорт", "школьная спортивная лига".

"Проект предусматривает возложение на государственные органы всех уровней власти, а также спортивные федерации обязанности по проведению спортивных соревнований по массовому и любительскому спорту. В целях совершенствования системы подготовки спортивного резерва предлагается дополнить закон о спорте определением "школьная спортивная лига". Также дается определение "корпоративному спорту" как части любительского спорта, направленной на организацию спортивной тренировочно-подготовительной и соревновательной деятельности и спортивных событий в рамках корпоративных и унитарных юридических лиц.", - говорится в решении комитета.

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Дегтярев, Михаил Владимирович
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