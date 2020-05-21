ФЦПСР уведомил федерации о возможности проведения первенств России не раньше августа

ТАСС, 21 мая. Федеральный центр подготовки спортивного резерва (ФЦПСР) уведомил спортивные федерации о возможности проведения первенств России не ранее августа-сентября 2020 года по распоряжению Министерства спорта РФ. Соответствующее письмо руководителям общероссийских спортивных федераций опубликовано на сайте Федерации хоккея с мячом России.

"Проведение первенств России по видам спорта возможно после получения особого распоряжения Минспорта России на проведение спортивных мероприятий, но не ранее августа-сентября 2020 года, - говорится в письме. - Просим вас проработать вопрос готовности федераций к организации и проведению или отмене первенств России с учетом возможных сроков".

ФЦПСР принимает участие в реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта по подготовке спортивного резерва; организации и проведении учебных и тренировочных мероприятий, Спартакиад учащихся и молодежи, всероссийских Универсиад, а также занимается координацией мероприятий по разработке рекомендаций и программ по подготовке спортивного резерва и подготовкой юношеских и юниорских составов сборных команд.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса приостановлено проведение спортивных мероприятий на территории России. В частности, сезоны в Континентальной хоккейной лиге, баскетбольной Единой лиге ВТБ, мужском и женском чемпионатах России по волейболу и гандболу были завершены досрочно. Чемпионат России по футболу был приостановлен, однако 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить первенство Тинькофф - Российской премьер-лиги 21 июня. Президент РФС Александр Дюков заявлял, что окончательное решение о возобновлении чемпионата будут принимать федеральные и региональные власти.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.