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Зимние олимпийские виды спорта

Касперович заявил, что не будет переманивать российских биатлонистов в сборную Болгарии

Тренер допустил, что будет привлекать их к работе в качестве спарринг-партнеров

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Александр Касперович не будет заниматься переманиванием российских биатлонистов в болгарскую сборную после того, как возглавит команду. Об этом специалист сообщил ТАСС.

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Ранее в Болгарской федерации биатлона сообщили ТАСС о договоренности с Касперовичем. Также в болгарской сборной будет работать бывший старший тренер женской российской команды Виталий Норицын.

"Нет, никого из россиян не присматриваю, никогда этим не занимался, ни в коем случае, - сказал Касперович. - Об этом даже речи быть не может. Только, быть может, будем привлекать как спарринг-партнеров, потому что я также продолжаю сотрудничество с питерской федерацией".

В сезоне-2014/15 Касперович работал старшим тренером мужской сборной России, в сезоне-2013/14 участвовал в подготовке к Олимпийским играм в Сочи Евгения Гараничева и Алексея Волкова.

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Зимние олимпийские виды спорта
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