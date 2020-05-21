Касперович: болгарским биатлонистам по силам завоевать медали на Олимпийских играх

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Спортсмены из сборной Болгарии по биатлону способны завоевать медали на Олимпийских играх, особенно перспективной является команда для смешанной эстафеты. Такое мнение ТАСС высказал тренер Александр Касперович.

"Я бы не сказал, что сборная Болгарии слабая. Там есть достаточно серьезные спортсмены, с кем можно поработать - и девочки, и ребята. Я вижу перспективы, - отметил специалист. - Никто никому не собирается что-то доказывать - поступило предложение, почему бы за это дело не взяться".

Вместе с Касперовичем с болгарской командой будет работать Виталий Норицын, но специалисты еще не подписали контракты с Болгарской федерацией биатлона из-за пандемии коронавируса.

"Пока мы дистанционно поговорили. Естественно, [задачи] это Олимпийские игры и завоевание медалей. Это реально из того состава, который есть. Очень сильная болгарская команда в смешанной эстафете, в одиночной реально можно работать", - сказал Касперович.

"По контракту - не хочу пока бежать впереди паровоза. В понедельник у нас состоится разговор с президентом федерации, мы предоставим план подготовки и начнем работать. Вместе с Виталием Норицыным с нами будет работать еще один болгарский тренер", - заключил собеседник агентства.