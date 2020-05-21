Фигуристы Шпилевая и Смирнов завершили сотрудничество с тренерами Свининым и Жук

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов завершили сотрудничество со своими многолетними наставниками - тренерским дуэтом Ириной Жук и Александром Свининым. Об этом ТАСС сообщил Смирнов.

С момента создания дуэта фигуристы тренировались у Свинина и Жук.

"Мы завершили сотрудничество", - сказал Смирнов.

Шпилевая и Смирнов в сезоне-2020/21 вошли в резервный состав сборной России. В завершившемся сезоне Шпилевая и Смирнов выиграли финал Кубка России, в 2019 году спортсмены стали пятыми на Универсиаде в Красноярске.