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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристы Шпилевая и Смирнов завершили сотрудничество с тренерами Свининым и Жук

Ранее дуэт не тренировался под руководством других специалистов
Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов Сергей Бобылев/ТАСС
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Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов завершили сотрудничество со своими многолетними наставниками - тренерским дуэтом Ириной Жук и Александром Свининым. Об этом ТАСС сообщил Смирнов.

С момента создания дуэта фигуристы тренировались у Свинина и Жук.

"Мы завершили сотрудничество", - сказал Смирнов.

Шпилевая и Смирнов в сезоне-2020/21 вошли в резервный состав сборной России. В завершившемся сезоне Шпилевая и Смирнов выиграли финал Кубка России, в 2019 году спортсмены стали пятыми на Универсиаде в Красноярске.

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