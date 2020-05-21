Танцоры Шпилевая и Смирнов будут работать в группе тренера Дениса Самохина

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов в предстоящем сезоне будут работать в группе тренера Дениса Самохина. Об этом ТАСС сообщил Смирнов.

Ранее стало известно, что победители финала Кубка России последнего сезона прекратили сотрудничество со своими многолетними наставниками Ириной Жук и Александром Свининым.

"Это наше совместное решение с Настей, и мы очень благодарны Ирине Владимировне и Александру Васильевичу за то, что они сделали для нас - это замечательные тренеры, это прекрасная команда. Но мы хотим развиваться дальше, поэтому решили попробовать для себя что-то новое и начинаем работу в группе Дениса Самохина", - рассказал Смирнов.

"Мы знаем, над чем нам работать, - мы уже обсудили это с нашим новым тренерским составом. Мы считаем, что у Дениса Самохина свежий взгляд, и для нас, наверное, это будет новым дыханием. Надеюсь, что скоро у всех нас снова появится возможность вернуться на лед и продолжить работу", - отметил фигурист.