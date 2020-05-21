"Краснодар" не уведомлял РФС о заражении Сулейманова коронавирусом

В среду Сулейманов на своей странице в Instagram рассказал о том, что выздоровел после заражения коронавирусом в мае.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Краснодар" не уведомлял Российский футбольный союз (РФС) о заражении коронавирусом игрока команды Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом в ходе видеоконференции в Zoom сообщил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

"Нас не уведомляли о его болезни. Почему клуб не говорил об этом, лучше спросить у самого клуба. Если Шапи лежал в больнице, медучреждение точно уведомляло Роспотребнадзор. Просим клубы, даже если они не хотят, сообщать данные, чтобы понять, возрастает ли число заболевших, нам важно понимать, что происходит", - сказал Митрофанов.

До приостановки сезона Сулейманов принял участие в 20 матчах чемпионата России, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

5 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта. На данный момент официально подтверждены три случая заражения коронавирусом среди футболистов: инфицированы перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, защитник казанского "Рубина" Константин Плиев и игрок обороны московского "Динамо" Роман Евгеньев.