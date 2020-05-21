РФС и Минспорт отправили письмо мэру Москвы с просьбой разрешить тренировки клубам РПЛ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта России отправили письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить футболистам столичных клубов, выступающих в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), тренировки на своих базах. Об этом в ходе видеоконференции в Zoom сообщил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. База "Локомотива" находится в Баковке (микрорайон города Одинцово), "Динамо" - в Новогорске (микрорайон города Химки), база ЦСКА располагается в Ватутинках, которые входят в состав Москвы с 1 июля 2012 года. У "Спартака" есть база в Тарасовке (Пушкинский район Московской области), однако после назначения на пост главного тренера немца Доменико Тедеско красно-белые стали тренироваться на "Открытие-Арене" в Москве.

"Мы исходим из того, что в Москве ограничения до 31 мая. Мы и Минспорт направили письма во все регионы, где есть клубы РПЛ. Соответственно, Собянин получил такое письмо", - сказал Митрофанов, отвечая на вопрос, как проводить тренировки ЦСКА, чья база находится в Москве.

"У нас нет информации, что "Зенит" возобновил тренировки. Мы вопрос задавали, нам ответили отрицательно. Было письмо московских клубов об этом, но откуда это взяли, они объяснить не могут", - добавил он.

Чемпионат России был приостановлен после 22 сыгранных туров из 30 запланированных.