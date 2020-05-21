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Формула-1

Сироткин заявил, что у него есть шанс выступить за команду "Формулы-1" "Рено" в 2021 году

Ранее было объявлено, что австралиец Даниэль Риккьярдо в следующем году покинет "Рено" и перейдет в "Макларен"
Сергей Сироткин EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Сергей Сироткин
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 21 мая. Российский пилот Сергей Сироткин имеет шансы на попадание в состав команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" в 2021 году. Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram.

Ранее было объявлено, что австралиец Даниэль Риккьярдо в следующем году покинет "Рено" и перейдет в "Макларен". Таким образом, место боевого пилота во французской команде является вакантным. Вторым пилотом "Рено" является француз Эстебан Окон.

"Шансы есть, боремся", - сказал Сироткин.

Сироткин является пилотом программы развития российского автоспорта SMP Racing. В 2018 году он был боевым пилотом команды "Уильямс". В разное время он являлся тест-пилотом "Заубера", "Рено" и "Макларена".

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