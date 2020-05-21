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Допинг в спорте

WADA не выявило связи между терапевтическими исключениями и завоеванием медалей

В ходе пяти Олимпийских игр спортсмены с TUE завоевали 21 медаль

ТАСС, 21 мая. Терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE), согласно исследованию Всемирного антидопингового агентства (WADA), не имеет значительной связи с завоеванием олимпийских медалей. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

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Исследование было проведено директором медицинского департамента WADA Аланом Вернеком и менеджером по TUE Дэвидом Хили. Эксперты рассматривали пять Олимпийских игр с 2010 по 2018 год, чтобы выявить, завоевывают ли спортсмены, использующие TUE, больше медалей, чем те, кто выступает без терапевтического использования субстанций.

"Данные показали, что количество спортсменов, выступавших с TUE (в индивидуальных соревнованиях) на любых из Олимпийских игр, составило менее 1%. Кроме того, анализ показывает, что нет никакой значимой связи между выступлением с TUE и вероятностью завоевания медали, - заявил Вернек. - Программа TUE является необходимой частью спорта, позволяющей спортсменам с законными медицинскими условиями соревноваться на равных с остальными. Программа имеет подавляющее признание со стороны спортсменов, врачей и антидопинговых заинтересованных сторон, к тому же существует строгий процесс, позволяющий избежать злоупотребления TUE".

В ходе пяти Олимпийских игр было проведено 20 139 соревнований и вручено 2062 медали. Спортсмены с TUE принимали участие в 0,9% (181) соревнований, завоевав 21 медаль.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные WADA вещества.

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