Отец Нурмагомедова по-прежнему находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Состояние отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова по-прежнему остается тяжелым. Об этом ТАСС сообщил президент компании Fight Nights Камил Гаджиев.

Гейджи считает, что поединок с ним на данный момент не беспокоит Нурмагомедова

"Состояние по-прежнему тяжелое. Я звоню Хабибу, родственникам и тем, кто близок к семье. Пока все так же", - сказал Гаджиев.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Как сообщил ТАСС источник, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Хабиб Нурмагомедов позднее подтвердил, что у его отца обнаружили коронавирус.