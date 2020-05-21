{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Отец Нурмагомедова по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Ранее у Абдулманапа Нурмагомедова был обнаружен коронавирус
Абдулманап Нурмагомедов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Абдулманап Нурмагомедов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Состояние отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова по-прежнему остается тяжелым. Об этом ТАСС сообщил президент компании Fight Nights Камил Гаджиев.

На эту тему
Гейджи считает, что поединок с ним на данный момент не беспокоит Нурмагомедова

"Состояние по-прежнему тяжелое. Я звоню Хабибу, родственникам и тем, кто близок к семье. Пока все так же", - сказал Гаджиев.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Как сообщил ТАСС источник, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Хабиб Нурмагомедов позднее подтвердил, что у его отца обнаружили коронавирус.

Теги
ММА
Зимние олимпийские виды спорта
Огласите все списки, пожалуйста. Российский биатлон пытается утвердить тренеров сборной
Кандидатуры специалистов были отправлены в Минспорт на утверждение в апреле, по информации источника ТАСС, они все еще не приняты из-за отсутствия на документе подписи президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева
Читать полностью